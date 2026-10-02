Commerzbank-Aktie abgestuft: RBC sieht mehr Risiken
Die Commerzbank-Aktie gerät nach einer Neubewertung durch RBC unter Druck. Die kanadische Bank senkt das Kursziel und stuft die Aktie zurück.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Commerzbank AG, Thomas Lohnes/Getty Images