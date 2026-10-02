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Analystenstimme

Commerzbank-Aktie gerät nach Abstufung deutlicher unter Druck: RBC sieht mehr Risiken

Commerzbank-Aktie gerät nach Abstufung deutlicher unter Druck: RBC sieht mehr Risiken

Die Commerzbank-Aktie gerät nach einer Neubewertung durch RBC unter Druck. Die kanadische Bank senkt das Kursziel und stuft die Aktie zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
38.65 EUR -0.53 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar.

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Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,88 Prozent auf 38,66 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Commerzbank AG, Thomas Lohnes/Getty Images

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Datum Rating Analyst
08:11 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.

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