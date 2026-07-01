Continental-Aktie mit Gewinnen: Bernstein dämpft Erwartungen vor Conti-Zahlen
Bernstein Research bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Continental. Die Erlöse könnten enttäuschen.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde.
Auf XETRA zeigt sich die Conti-Aktie zeitweise 2,24 Prozent höher bei 73,94 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: Continental, Nils Versemann / Shutterstock.com