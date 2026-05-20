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Dämpfer für RWE-Anleger: Bewertungswarnung schickt Aktie ins Minus

21.05.26 11:01 Uhr
37 Prozent Plus reichen nicht mehr: Analyst warnt bei der RWE-Aktie | finanzen.net

Nach einer starken Kursrally gerät die RWE-Aktie unter Druck. Ein Analyst von Exane BNP Paribas hält die Papiere inzwischen für fair bewertet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
56,38 EUR -0,42 EUR -0,74%
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Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf XETRA rutschen die Titel um 0,42 Prozent auf 56,38 Euro ab.

Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.

Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.

Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Energien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
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21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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