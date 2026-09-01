Deutsche Bank-Aktie zieht an: Goldman Sachs hebt Kursziel deutlich an und stuft hoch
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
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"Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb Chris Hallam am Dienstag. Angetrieben werde sie durch eine höhere Ertragsdynamik und den operativen Hebel. Besonders positiv hebt Hallam hervor, dass diese Entwicklung ab 2027 mit einer deutlich größeren Flexibilität beim Kapital begleitet werde. Dies alles bekämen die Anleger an der Börse zu einem günstigen Preis.
Die Deutsche Bank-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,81 Prozent fester bei 34,84 Euro. /ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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NEW YORK (dpa-AFX)
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