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Analystenstimme

Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Deutsche Bank hebt Kursziel deutlich an

Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Deutsche Bank hebt Kursziel deutlich an

Ein Analyst sieht beim deutschen Börsenbetreiber weiteres Potenzial und passt seine Einschätzung nach den jüngsten Geschäftszahlen an. An der Börse zeigt sich bereits eine positive Reaktion.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
310.40 EUR 3.40 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

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Deutsche Börse-Aktie legt zu

Die Aktie der Deutschen Börse profitiert und gewinnt auf XETRA zeitweise 0,71 Prozent auf 310,20 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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11:21 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
21.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets

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