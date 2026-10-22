Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Deutsche Bank hebt Kursziel deutlich an
Ein Analyst sieht beim deutschen Börsenbetreiber weiteres Potenzial und passt seine Einschätzung nach den jüngsten Geschäftszahlen an. An der Börse zeigt sich bereits eine positive Reaktion.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.
Deutsche Börse-Aktie legt zu
Die Aktie der Deutschen Börse profitiert und gewinnt auf XETRA zeitweise 0,71 Prozent auf 310,20 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com