Deutsche Börse-Aktie gewinnt: Deutsche Bank hebt Kursziel deutlich an

Analystenstimme

22.10.26 11:43 Uhr

Ein Analyst sieht beim deutschen Börsenbetreiber weiteres Potenzial und passt seine Einschätzung nach den jüngsten Geschäftszahlen an. An der Börse zeigt sich bereits eine positive Reaktion.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

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Deutsche Börse-Aktie legt zu

Die Aktie der Deutschen Börse profitiert und gewinnt auf XETRA zeitweise 0,71 Prozent auf 310,20 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)