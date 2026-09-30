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Analystenstimme

Deutsche-Börse-Aktie legt zu: JPMorgan setzt Kursziel auf 345 Euro

Deutsche-Börse-Aktie legt zu: JPMorgan setzt Kursziel auf 345 Euro

JPMorgan nimmt die Bewertung der Deutschen Börse wieder auf und sieht für die Aktie ein Kursziel von 345 Euro. Analyst Enrico Bolzoni verweist dabei auf das starke Ergebniswachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
288.00 EUR 1.10 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST

Die Deutsche Börse-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,24 Prozent auf 287,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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