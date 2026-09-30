Deutsche-Börse-Aktie legt zu: JPMorgan setzt Kursziel auf 345 Euro
JPMorgan nimmt die Bewertung der Deutschen Börse wieder auf und sieht für die Aktie ein Kursziel von 345 Euro. Analyst Enrico Bolzoni verweist dabei auf das starke Ergebniswachstum.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BSTDie Deutsche Börse-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,24 Prozent auf 287,80 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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