DHL-Aktie: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 62 Euro an - dennoch Kursverluste

Analystenstimme

15.09.26 11:35 Uhr

Die DHL-Aktie gibt am Dienstag nach. Die Deutsche Bank bleibt dennoch optimistisch und hebt ihr Kursziel vor dem Kapitalmarkttag der Express-Sparte an.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten.

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Die DHL-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,33 Prozent auf 55,10 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)