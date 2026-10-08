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Analystenstimme

DHL-Aktie: JPMorgan rechnet mit starkem dritten Quartal

DHL-Aktie: JPMorgan rechnet mit starkem dritten Quartal

JPMorgan erwartet starke Quartalszahlen von DHL und setzt die Aktie auf die "Positive Catalyst Watch".

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
55.04 EUR -0.48 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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21:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
05.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.

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