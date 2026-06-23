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Analystenstimme

EssilorLuxottica-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele für das Unternehmen

24.06.26 11:00 Uhr
50 Euro weniger: Jefferies und Deutsche Bank kürzen Kursziele für EssilorLuxottica deutlich - Aktie unter Druck | finanzen.net

Zwei Analysten haben ihre Kursziele für EssilorLuxottica kassiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
163,00 EUR -5,90 EUR -3,49%
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois schaute in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick nach einer Roadshow bereits auf den Halbjahresbericht des Optikkonzerns Ende Juli. Mit seiner organischen Wachstumsprognose von etwa 10 Prozent sieht er sich etwas unter dem Konsens und erwartet eine kleine Abschwächung im schwierigen Umfeld. Er kappte entsprechend seine Wachstumsprognosen bis 2028, ließ die Ergebnisschätzungen aber nahezu unangetastet.

Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche. Die Aktie von Essilor Luxottica verliert in Paris zeitweise 2,59 Prozent auf 163,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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