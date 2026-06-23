Analystenstimme

EssilorLuxottica-Aktie fällt: Jefferies bleibt trotz niedrigerem Kursziel positiv gestimmt

24.06.26 09:21 Uhr

Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica deutlich auf 250 Euro reduziert, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest.

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Werte in diesem Artikel Aktien EssilorLuxottica 165,50 EUR -3,40 EUR -2,01% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois schaute in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick nach einer Roadshow bereits auf den Halbjahresbericht des Optikkonzerns Ende Juli. Mit seiner organischen Wachstumsprognose von etwa 10 Prozent sieht er sich etwas unter dem Konsens und erwartet eine kleine Abschwächung im schwierigen Umfeld. Er kappte entsprechend seine Wachstumsprognosen bis 2028, ließ die Ergebnisschätzungen aber nahezu unangetastet. Wer­bung Wer­bung Die Aktie von Essilor Luxottica verliert in Paris zeitweise 0,89 Prozent auf 166,65 Euro. NEW YORK (dpa-AFX Broker) -

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Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images