Fraport-Aktie auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab
Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.
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Zuletzt sacken die Fraport-Titel um 3,52 Prozent auf 68.55 Euro ab. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.
Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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