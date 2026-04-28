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Fraport-Aktie auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab

29.04.26 11:00 Uhr
Bernstein-Schock für Fraport-Aktie: Kurs kracht auf tiefsten Stand seit Monaten! | finanzen.net

Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,55 EUR -1,70 EUR -2,42%
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Zuletzt sacken die Fraport-Titel um 3,52 Prozent auf 68.55 Euro ab. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.

Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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