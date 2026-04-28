Analystenstimme

Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.

Zuletzt sacken die Fraport-Titel um 3,52 Prozent auf 68.55 Euro ab. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.

Wer­bung Wer­bung

Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)