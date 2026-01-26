DAX25.158 -0,5%Est506.075 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,27 +1,4%Gold5.007 +0,6%
Analystenstimme

freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung

19.02.26 09:50 Uhr
freenet-Aktie: UBS-Downgrade sorgt für Kursrutsch | finanzen.net

Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von freenet am Donnerstag abrupt beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
31,12 EUR -1,42 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im frühen XETRA-Handel rutschten die Papiere des Mobilfunkanbieters um 6,5 Prozent auf 31,32 Euro ab.

Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für freenetauf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro.

/ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: freenet

