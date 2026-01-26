freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung
Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von freenet am Donnerstag abrupt beendet.
Werte in diesem Artikel
Im frühen XETRA-Handel rutschten die Papiere des Mobilfunkanbieters um 6,5 Prozent auf 31,32 Euro ab.
Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.
UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für freenetauf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro.
/ajx/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere freenet News
Bildquellen: freenet