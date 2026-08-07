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Analystenstimme

Generali-Aktie: JPMorgan stuft nach starkem Kursanstieg auf "Neutral" ab

Generali-Aktie: JPMorgan stuft nach starkem Kursanstieg auf "Neutral" ab

JPMorgan nimmt die Generali-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg genauer unter die Lupe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
42.77 EUR -1.48 EUR -3.34 %
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen.

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/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

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NEW YORK (dpa-AFX)

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DatumRatingAnalyst
08:01 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.

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