Generali-Aktie sinkt: JPMorgan stuft nach starkem Kursanstieg auf "Neutral" ab
JPMorgan nimmt die Generali-Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg genauer unter die Lupe.
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen.
In Mailand notiert die Generali-Aktie zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 66,65 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
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