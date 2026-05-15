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Gerresheimer-Aktie bekommt von Jefferies niedrigeres Kursziel verpasst - Titel unbeeindruckt

19.05.26 09:34 Uhr
Kursziel abgestürzt: Jefferies verliert Vertrauen in Gerresheimer-Aktie - Anteilsschein dennoch fester | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung.

Dessen ungeachtet zieht die Gerresheimer-Aktie auf XETRA zeitweise 0,40 Prozent auf 25,22 Euro an.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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