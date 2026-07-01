Analystenstimme

grenke-Aktie tiefer: Analyst schlägt Alarm - ist die Rally vorbei?

02.07.26 10:55 Uhr

Warburg Research hat das Kursziel für grenke deutlich gesenkt und die Erwartungen für das Neugeschäft nach unten angepasst. Trotz vorsichtigerer Prognosen hält das Analysehaus jedoch an der Kaufempfehlung fest.

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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für grenke von 25,20 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in den Kernmärkten habe er seine Schätzung für das Neugeschäft im Jahr 2026 auf knapp unter 3,49 Milliarden Euro reduziert, was dem Mittelwert der Zielspanne des IT-Leasinganbieters entspreche, schrieb Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schraubte er seine Prognose für den Nettozinsüberschuss nach unten, sieht grenke aber auf einem guten Weg und die aktuelle Bewertung als attraktiv an. Wer­bung Wer­bung Die grenke-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,34 Prozent auf 11,80 Euro. HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: GRENKE AG