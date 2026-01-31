DAX24.869 +0,1%Est506.002 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +1,9%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.440 +1,2%Euro1,1854 -0,1%Öl67,83 +0,4%Gold4.970 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen rot -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

H&M-Aktie tiefer: Barclays senkt Bewertung auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen

13.02.26 11:14 Uhr
H&M-Aktie unter Druck - Barclays senkt Rating auf "Underweight" | finanzen.net

Für den Bekleidungskonzern H&M gibt es eine neue Expertenanalyse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
17,11 EUR -0,49 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00

Die H&M-Aktie verliert in Stockholm zeitweise 1,06 Prozent auf 186,20 SEK.

LONDON (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: H&M

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
09:51HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
09.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:51HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
02.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen