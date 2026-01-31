H&M-Aktie tiefer: Barclays senkt Bewertung auf 'Underweight' - Ziel bleibt bei 162 Kronen
Für den Bekleidungskonzern H&M gibt es eine neue Expertenanalyse.
Werte in diesem Artikel
Die britische Investmentbank Barclays hat H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) bei unverändertem Kursziel von 162 schwedischen Kronen von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es brauche Markendynamik für langfristiges Gewinnwachstum, schrieb Matthew Clements am Freitag in seiner Neubewertung. Die Marke sei seit 2024 Priorität der Schweden, aber es trage noch keine Früchte. Die Aktienbewertung hält Clements für zu hoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00
Die H&M-Aktie verliert in Stockholm zeitweise 1,06 Prozent auf 186,20 SEK.
LONDON (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: H&M