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Analystenstimme

Hermès-Aktie reagiert mit Verlusten: Analyst zweifelt an einer schnellen Erholung - Kurszielsenkung

Hermès-Aktie reagiert mit Verlusten: Analyst zweifelt an einer schnellen Erholung - Kurszielsenkung

Die Luxusbranche steht unter Druck, und auch bei einem der renommiertesten Namen der Branche mehren sich die Fragezeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1,278.50 EUR -4.50 EUR -0.35 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermès von 1850 auf 1230 Euro gesenkt und die Aktien folglich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Luxusgüterkonzern habe im vergangenen Quartal einmal mehr enttäuscht, und die Trends im Oktober ließen für das Schlussquartal eine ähnliche Entwicklung erwarten, schrieb Nick Anderson in seiner Neubewertung vom Donnerstag. Der Verlust des historischen, prozentual zweistelligen Wachstumsaufschlags in wichtigen Regionen gegenüber Konkurrent LVMH sei besorgniserregend, und die Gründe für die Schwäche habe er auch diesmal nicht in den Erklärungen des Managements gefunden.

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Die Aktie von Hermès verliert in Paris zeitwiese 0,74 Prozent auf 1.280 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:06 Hermès (Hermes International) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
22.10.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG

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