Hohes Kursziel: Deutsche Bank hält Tesla-Aktie die Treue

Analystenstimme

15.07.26 20:02 Uhr

Deutsche Bank Research hält vor den Quartalszahlen an ihrer Kaufempfehlung für Tesla fest - trotz erwarteten Margendrucks.

Die Tesla-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,73 Prozent auf 399,06 US-Dollar.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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