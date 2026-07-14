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Analystenstimme

Hohes Kursziel: Deutsche Bank hält Tesla-Aktie die Treue

Hohes Kursziel: Deutsche Bank hält Tesla-Aktie die Treue

Deutsche Bank Research hält vor den Quartalszahlen an ihrer Kaufempfehlung für Tesla fest - trotz erwarteten Margendrucks.

Werte in diesem Artikel
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben.

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Die Tesla-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,73 Prozent auf 399,06 US-Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17:41 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets