DAX25.063 +0,7%Est506.283 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 +1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.293 +0,2%Euro1,1611 +0,2%Öl80,96 -2,9%Gold4.347 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

HSBC-Hochstufung sorgt für Kurssprung bei PUMA-Aktie - Konkurrent adidas verliert

16.06.26 12:14 Uhr
PUMA-Aktie springt nach Buy-Empfehlung deutlich an - Konkurrent adidas gibt ab | finanzen.net

Beflügelt von einem positiven Analystenkommentar haben die Aktien von PUMA am Dienstag an ihre jüngste Erholung angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
174,40 EUR -0,80 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
39,18 EUR 0,14 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
28,80 EUR 0,54 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Sportartikelherstellers stiegen zeitweise um mehr als 5 Prozent auf den höchsten Stand seit ihrem Jahreshoch Ende Mai bei 30,31 Euro und setzten damit ihre Aufwärtsbewegung der Vorwoche fort. Zuletzt notierten sie via XETRA 3,03 Prozent im Plus bei 28,86 Euro und gehörten zu den Top-Werten im MDAX. Dagegen fielen die Papiere des Wettbewerbers adidas um 1,1 Prozent und gehörten zu den schwächsten Papieren im DAX. Nike-Aktien waren im vorbörslichen NYSE-Handel kaum verändert.

Die britische Bank HSBC hatte PUMA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 35 Euro angehoben. Analyst Akshay Gupta sieht die 29-Prozent-Beteiligung des chinesischen Sportartikelriesen Anta Sports an den Herzogenaurachern als "Katalysator für die Erschließung bedeutender Wachstumschancen, insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt".

Er geht davon aus, dass PUMA von Antas Fachwissen im lokalen Markt profitieren und das dortige Vertriebsnetz des Hauptanteilseigners nutzen kann. Das laufende Jahr betrachtet Gupta noch als Übergangsphase und sieht PUMA danach durchstarten. Deshalb erhöhte er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2027 und 2028 um durchschnittlich 8 Prozent.

Auch RBC-Analyst Piral Dadhani hatte in der Vorwoche von einem Übergangsjahr für PUMA gesprochen und klargestellt, dass es für eine optimistischere Einschätzung noch zu früh sei. Er war zudem bei Nike an die Seitenlinie gegangen. Der US-Konkurrent mache unter Konzernchef Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß der Wende seien geringer als gedacht.

Seit Tagen stehen die Aktien der Sportartikelkonzerne vor allem wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Fokus. Alle drei Marken sind als Teamausrüster dabei. Ob allerdings Anleger von der Fußball-WM dauerhaft profitieren können, sei fraglich, schrieb kürzlich Marc Decker, Co-Leiter Aktien bei Quintet, der Muttergesellschaft der Privatbank Merck Finck. Zwar erziele der Fußball-Weltverband FIFA Milliardenerlöse, während die Unternehmen ihre Marken global emotional aufladen könnten. Studien und Marktanalysen zeigten jedoch, dass sich diese Aufmerksamkeit nur begrenzt in nachhaltigen Kursgewinnen niederschlägt.

Die Gründe dafür liegen Decker zufolge auf der Hand: Für global diversifizierte Konzerne seien die direkten finanziellen Effekte einer WM häufig zu klein, um die fundamentale Bewertung entscheidend zu verändern. Zudem würden erwartbare Umsatzimpulse von den Märkten meist frühzeitig eingepreist. Investoren reagierten letztlich stärker auf Margenentwicklung, Wachstumsperspektiven oder Zinserwartungen als auf sportliche Großereignisse.

/edh/la/ajx/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10:36adidas OutperformRBC Capital Markets
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026adidas OutperformBernstein Research
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:36adidas OutperformRBC Capital Markets
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026adidas OutperformBernstein Research
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen