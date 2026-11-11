Infineon-Aktie weit im Plus: Jefferies senkt Kursziel - bekräftigt aber Kaufempfehlung

Analystenstimme

11.11.26 17:12 Uhr

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon gekappt, aber die Einstufung belassen.

Konkret wurde das Ziel für die Infineon-Aktie von 96 auf 74 Euro gesenkt, das Rating bleibt bei "Buy". Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors.

Werbung

Via XETRA zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 7,12 Prozent höher bei 52,54 Euro.

/rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)