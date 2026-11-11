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Analystenstimme

Infineon-Aktie weit im Plus: Jefferies senkt Kursziel - bekräftigt aber Kaufempfehlung

Infineon-Aktie weit im Plus: Jefferies senkt Kursziel - bekräftigt aber Kaufempfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon gekappt, aber die Einstufung belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
52.48 EUR 2.86 EUR 5.75 %
Charts | News | Analysen

Konkret wurde das Ziel für die Infineon-Aktie von 96 auf 74 Euro gesenkt, das Rating bleibt bei "Buy". Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors.

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Via XETRA zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 7,12 Prozent höher bei 52,54 Euro.

/rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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