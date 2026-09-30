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Analystenstimme

IONOS-Aktie unter Druck: Metzler startet mit "Sell"

IONOS-Aktie unter Druck: Metzler startet mit "Sell"

Die IONOS-Aktie gerät nach einer kritischen Ersteinschätzung unter Druck. Der Analyst sieht bei Cloud und KI zwar Chancen, hält IONOS aber vor allem für einen traditionellen Webhoster.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
32.34 EUR -1.92 EUR -5.60 %
Charts | News | Analysen

Ein negativer Analystenkommentar hat am Mittwoch die IONOS-Aktie belastet. Sie büßt auf XETRA zeitweise 1,79 Prozent auf 32,84 Euro ein. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf.

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Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, IONOS bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert IONOS daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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IONOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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