IONOS-Aktie unter Druck: Metzler startet mit "Sell"
Die IONOS-Aktie gerät nach einer kritischen Ersteinschätzung unter Druck. Der Analyst sieht bei Cloud und KI zwar Chancen, hält IONOS aber vor allem für einen traditionellen Webhoster.
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Ein negativer Analystenkommentar hat am Mittwoch die IONOS-Aktie belastet. Sie büßt auf XETRA zeitweise 1,79 Prozent auf 32,84 Euro ein. Das Bankhaus Metzler nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 28,50 Euro und der Einstufung "Sell" auf.
Das Management der United-Internet-Tochter wolle die Anlagestory zwar in Richtung Cloud und KI lenken, IONOS bleibe allerdings in erster Linie ein traditioneller Webhoster, schrieb Veysel Taze. Der Analyst reiht das Unternehmen daher nicht in die High-Tech-Spitze ein und verweigert IONOS daher auch den entsprechenden Bewertungsaufschlag.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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