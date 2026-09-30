JPMorgan korrigiert Prognose für PUMA-Aktie nach unten - Anleger kaufen dennoch

Analystenstimme

30.09.26 13:12 Uhr

JPMorgan senkt das Kursziel für die PUMA-Aktie vor den Zahlen zum dritten Quartal. Die US-Bank begründet den Schritt mit einem schwierigeren Branchenumfeld.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle.

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Die PUMA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent auf 22,61 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)