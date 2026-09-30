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Analystenstimme

JPMorgan korrigiert Prognose für PUMA-Aktie nach unten - Anleger kaufen dennoch

JPMorgan korrigiert Prognose für PUMA-Aktie nach unten - Anleger kaufen dennoch

JPMorgan senkt das Kursziel für die PUMA-Aktie vor den Zahlen zum dritten Quartal. Die US-Bank begründet den Schritt mit einem schwierigeren Branchenumfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
22.59 EUR 0.31 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle.

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Die PUMA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent auf 22,61 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, PUMA SE

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Datum Rating Analyst
29.09.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA SE Neutral UBS AG

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