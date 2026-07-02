JPMorgan schiebt mit mehr Optimismus die Deutsche Bank-Aktie weiter an
JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank leicht angehoben und bleibt bei seiner positiven Einschätzung.
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen.
Für die Aktie des deutschen Banken-Branchenprimus geht es auf XETRA zeitweise 1,34 Prozent auf 31,73 Euro aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX)
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|Datum
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|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
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|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK