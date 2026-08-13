JPMorgan sieht AIXTRON-Aktie weiter positiv - Kundenfeedback macht Hoffnung
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb.
Die AIXTRON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent im Plus bei 42,22 Euro.
/rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
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Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON SE Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)