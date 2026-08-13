JPMorgan sieht AIXTRON-Aktie weiter positiv - Kundenfeedback macht Hoffnung

Analystenstimme

14.08.26 14:12 Uhr

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel

Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb.

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Die AIXTRON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent im Plus bei 42,22 Euro.

/rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

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