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Analystenstimme

JPMorgan sieht AIXTRON-Aktie weiter positiv - Kundenfeedback macht Hoffnung

JPMorgan sieht AIXTRON-Aktie weiter positiv - Kundenfeedback macht Hoffnung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
41.95 EUR 0.35 EUR 0.84 %
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Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb.

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Die AIXTRON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent im Plus bei 42,22 Euro.

/rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

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Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

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DatumRatingAnalyst
08:51 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON SE Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)