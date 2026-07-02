JPMorgan wird noch optimistischer für die Deutsche Bank-Aktie
JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank leicht angehoben und bleibt bei seiner positiven Einschätzung.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Bank News
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Elpisterra / Shutterstock.com