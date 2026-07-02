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JPMorgan wird noch optimistischer für die Deutsche Bank-Aktie

03.07.26 08:01 Uhr
Kursziel erhöht: JPMorgan setzt weiter auf die Deutsche Bank-Aktie | finanzen.net

JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank leicht angehoben und bleibt bei seiner positiven Einschätzung.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Elpisterra / Shutterstock.com

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