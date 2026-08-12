DAX 26.478 +0,6%ESt50 6.572 +0,6%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.096 +0,2%Euro 1,1537 +0,1%Öl 87,2 -2,0%Gold 4.388 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analystenstimme

Kaufempfehlung treibt TKMS-Aktie in Richtung Rekordhoch

Kaufempfehlung treibt TKMS-Aktie in Richtung Rekordhoch

Die Aktien von TKMS haben sich am Donnerstag ihrem Rekordhoch von 107 Euro genähert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
103.00 EUR 8.00 EUR 8.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von TKMS notierten via XETRA zuletzt 10,62 Prozent höher bei 104,20 Euro. Bis zu diesem Höchststand vom ersten Handelstag im Oktober 2025 fehlen den Papieren der Marinewerft nun weniger als zwei Euro.

Werbung

Analyst Adrien Rabier von Bernstein Research traut den Aktien nun ein Kursziel von 125 Euro zu und empfahl sie folglich in seiner am Morgen veröffentlichten Analyse zum Kauf. Bisher lag das Ziel nur bei 76 Euro und die Empfehlung lautete "Market-Perform". MWB Research hatte tags zuvor mit 140 Euro sogar ein noch höheres Ziel gesetzt.

Rabier riet allen Anlegern "an Bord zu gehen". Er rechnet mit deutlich steigenden Markterwartungen, wenn sich die jüngste Auftragswelle im Konsens bemerkbar macht. Zudem erwartet er im kommenden Quartal ein Update der mittelfristigen Ziele von TKMS.

TKMS befinde sich als Marktführer bei konventionellen U-Booten und mittelgroßen Schlachtschiffen im "sweet spot" der Rüstungsbranche dank langfristiger Produktzyklen und vergleichsweise höher Stabilität auch mit Blick auf die veränderte, moderne Kriegsarithmetik.

/ag/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News

Werbung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.