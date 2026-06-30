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Analystenstimme

Kaufempfehlung von Warburg Research stützt Basler-Aktie deutlich

Kaufempfehlung von Warburg Research stützt Basler-Aktie deutlich

Eine Hochstufung durch Warburg Research hat der Basler-Aktie am Dienstag Auftrieb gegeben. Der Analyst erwartet starke Quartalszahlen und sieht nach dem jüngsten Kursrückgang eine Einstiegschance.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
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Dank einer Kaufempfehlung haben die Aktien von Basler am Dienstag einen Teil ihrer zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Die Papiere des auf Digitalkameras und weitere Produkte für maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens zogen bis zum späten Vormittag um 5,06 Prozent auf 25,95 Euro an. Damit setzten sie sich in einem schwachen Gesamtmarkt an die Spitze des Nebenwerteindex SDAX.

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Das Analysehaus Warburg Research hatte die Papiere von Basler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Experte Malte Schaumann.

Die Anteilsscheine von Basler waren in der Spitze um gut sieben Prozent auf 26,45 Euro in die Höhe geschnellt. Damit waren sie wieder sehr nahe an die 50-Tage-Durchschnittslinie herangerückt, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Bereits seit Mitte April dient die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung als Unterstützung.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Basler AG

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DatumRatingAnalyst
09:01 Basler Buy Warburg Research
24.06.26 Basler Hold Warburg Research
28.08.25 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.25 Basler Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.24 Basler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG