KION-Aktie steigt dank Kaufempfehlung: Analyst macht Anlegern vor den Zahlen Hoffnung
Bernstein Research hält an seiner positiven Einschätzung der KION-Aktie fest. Vor den Quartalszahlen Ende Juli erwartet Analyst Philippe Lorrain ein solides zweites Quartal.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat KION vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er.
Die KION-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 1,28 Prozent auf 42,01 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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