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Metzler empfiehlt Eckert & Ziegler zum Kauf - Aktie deutlich im Plus

14.04.26 13:31 Uhr
Analysten-Coup: Eckert & Ziegler-Aktie plötzlich im Höhenflug | finanzen.net

Eine positive Einschätzung des Bankhauses Metzler könnte die Aktien von Eckert & Ziegler am Dienstag aus ihrem mehrmonatigen Abwärtstrend befreien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
14,84 EUR 0,47 EUR 3,27%
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Seit September schon liegen die Höhepunkte der Eckert&Ziegler-Aktie immer niedriger, wobei kurze Erholungsversuche dann Ende März und Anfang April bei 15 Euro an ihre Grenzen geraten waren. Am Dienstag aber sprang der Kurs zuletzt auf XETRA um 6,37 Prozent auf 15,87 Euro an. Über 16 Euro hatte er letztmals im Januar im Rahmen einer Zwischenerholung gestanden. Am Dienstagmittag betrug das Kursplus 6,3 Prozent, wodurch die Bilanz des Börsenjahres wieder positiv ausfällt.

Die Gewinne am Dienstag stützten sich auf eine Metzler-Kaufempfehlung, die der Analyst Alexander Neuberger in einer Erstbewertung damit begründete, dass der Hersteller radioaktiver Medizin- und Industriekomponenten in einem gut abgeschirmten Geschäftsfeld ein solides Wachstum verzeichne. Trotz Rekordmargen seien die Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz, untermauerte er sein Votum mit "Buy". Ein Kursziel von 21 Euro verspricht ein Steigerungspotenzial um fast ein Drittel.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Eckert & Ziegler

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Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
02.02.2026EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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18.05.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
29.03.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
13.05.2020EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.11.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
16.08.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
15.06.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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