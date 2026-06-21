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Nach Kursrutsch: Jetzt setzt ein Analyst auf Rheinmetall - Aktie mit Erholungsversuch

22.06.26 08:28 Uhr
Nach Druck auf Rheinmetall-Aktie: Oddo BHF sieht großes Comeback-Potenzial | finanzen.net

Attraktives Aufwärtspotenzial sieht ein Analyst bei der Aktie von Rheinmetall. Das schlägt sich direkt im Handel nieder.

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Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF vorbörslich an ihr Tageshoch vom Freitag zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate kosten sie mit 1.221 Euro rund eineinhalb Prozent mehr als zum XETRA-Schluss am Freitag.

Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten DAX-Werte der vergangenen drei Monate.

Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial.

Auf XETRA zeigte sich die Rheinmetall-Aktie bereits am Freitag 2,04 Prozent höher bei 1.202,60 Euro. Die Aktien der Konkurrenz reagierten ebenfalls: RENK-Titel gewannen 2,43 Prozent auf 48,00 Euro, HENSOLDT zeigten sich 1,23 Prozent fester bei 72,46 Euro und TKMS legten 0,95 Prozent auf 74,00 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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