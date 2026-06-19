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Nach Kursrutsch: Oddo BHF setzt auf Comeback der Rheinmetall-Aktie - Auch HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick

22.06.26 10:23 Uhr
Nach Druck auf Rheinmetall-Aktie: Oddo BHF sieht großes Comeback-Potenzial | finanzen.net

Attraktives Aufwärtspotenzial sieht ein Analyst bei der Aktie von Rheinmetall. Das schlägt sich direkt im Handel nieder.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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73,40 EUR -1,20 EUR -1,61%
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Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF nur zeitweise an ihr Tageshoch vom Freitag zurück, bevor die Gewinne wieder abgegeben wurden. Zuletzt lag die Aktie auf XETRA bei 1.202 Euro nur noch an der Nulllinie an. Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten DAX-Werte der vergangenen drei Monate.

Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial.

Die Aktien der Konkurrenz reagierten ebenfalls: RENK-Titel verloren zuletzt 0,35 Prozent auf 47,83 Euro, HENSOLDT zeigten sich 0,99 Prozent tiefer bei 71m72 Euro und TKMS verloren sogar 1,08 Prozent auf 73,20 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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