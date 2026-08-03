Analystenstimme

Nächster Dämpfer für die adidas-Aktie - UBS zieht die Reißleine

04.08.26 11:39 Uhr

Die adidas-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen weiter unter Druck. Nun belastet zusätzlich eine Abstufung durch die UBS, die ihr Kursziel deutlich senkte.

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Weiterhin einen schweren Stand haben am Dienstag die Aktien von adidas. Nach den in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen mit am Markt negativ aufgenommenen hohen Marketingausgaben belastete nun eine Abstufung durch die UBS die Titel des Sportartikelherstellers. Der Kursverlust belief sich zuletzt auf XETRA auf 2,88 Prozent - die Aktie gibt damit auf 160,05 Euro nach. Werbung Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung für adidas gestrichen und das Kursziel von 219 auf 173 Euro gekappt. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Analyst Robert Krankowski. FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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