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Nächster Dämpfer: Gerresheimer-Aktie bekommt von Jefferies niedrigeres Kursziel verpasst

19.05.26 08:09 Uhr
Kursziel abgestürzt: Jefferies verliert Vertrauen in Gerresheimer-Aktie | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
24,92 EUR -0,30 EUR -1,19%
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Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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28.04.2026Gerresheimer UnderweightBarclays Capital
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
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12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
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