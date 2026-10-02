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Analystenstimme

Nike-Schock belastet Sportartikel-Aktien: adidas und Puma unter Druck

Nike-Schock belastet Sportartikel-Aktien: adidas und Puma unter Druck

Der enttäuschende Ausblick von Nike belastet am Freitag die Aktien der Sportartikelhersteller adidas und Puma. Bei adidas senkt JPMorgan zudem das Kursziel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142.00 EUR -2.40 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
28.58 EUR -2.67 EUR -8.54 %
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PUMA SE
21.82 EUR -0.55 EUR -2.46 %
Charts | News | Analysen

Nach enttäuschenden Signalen von Nike rücken am Freitag auch die Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) negativ ins Blickfeld. Piral Dadhania von der kanadischen Investmentbank RBC hob bei dem US-Konkurrenten der beiden deutschen Sportartikelhersteller den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr hervor, der klar unter dem Konsens liege.

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Die Nike-Aktien sackten im außerbörslichen Handel um mehr als acht Prozent ab, womit sie ihr Jahresminus wohl nochmals deutlich ausweiten. Laut einem Börsianer sind die Probleme bei dem US-Konzern aber weitgehend "hausgemacht" und entsprechend fielen die Aktien der deutschen Hersteller vorbörslich moderater. Das adidas -Minus betrug auf Tradegate zuletzt 0,4 Prozent, während Puma dort im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,3 Prozent einbüßten. Laut Marktteilnehmern könnten in London auch die Aktien von JD Sports belastet werden.

Nike erzielte im ersten Geschäftsquartal zwar einen stärkeren Gewinn als erwartet, doch der Fokus des Marktes richtete sich auf die Jahresziele, die laut einem Börsianer auf einen anhaltenden Wachstumsdruck hindeuteten. Das Unternehmen erwarte für dieses Jahr einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, während der Konsens bei einem Minus von 2,4 Prozent gelegen habe. Die Umsatzflaute zwingt Nike dazu, die Sanierungsstrategie mit einem angekündigten Stellenabbau und umfassenden Geschäftsumbau zu überdenken.

adidas: JPMorgan senkt Kursziel

Bei adidas kommt hinzu, dass der Konzern Analysten in einem Briefing zu den anstehenden Resultaten darauf einstellte, dass sich das operative Ergebnis in diesem Jahr noch stärker in das Schlussquartal verschieben dürfte. Darauf wiesen Experten von RBC und Jefferies hin.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht um bis zu 10 Prozent. Sie begründete dies mit einer skeptischeren Brancheneinschätzung. Als beruhigend empfindet Liu aber die breite Neuheiten-Pipeline, positive Signale aus dem Einzelhandel und weitgehend positive Checks der Vertriebskanäle.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:11 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 adidas Outperform Bernstein Research

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