Analystenstimme

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Die höheren mittelfristigen Margenambitionen von Nordex sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT

