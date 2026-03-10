DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Analystenstimme

Nordex-Aktie: Berenberg hebt Kursziel an und empfiehlt Titel zum Kauf

11.03.26 07:57 Uhr
Kurspotenzial bei Nordex-Aktie? Berenberg hebt Ziel auf 50 Euro | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 32 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
43,40 EUR 0,36 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die höheren mittelfristigen Margenambitionen von Nordex sorgten für größeren Optimismus, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend. Untermauert werde er von einem Auftragsbestand auf Rekordniveau./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

------

HAMBURG (dpa-AFX)

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:01Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
27.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

