NORMA-Aktie steigt: Warburg hebt Kursziel an und stuft hoch

Analystenstimme

01.10.26 11:40 Uhr

Warburg Research hat die NORMA Group neu bewertet und das Kursziel deutlich angehoben. Die NORMA-Aktie reagiert mit einem kräftigen Kursplus.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die NORMA Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie.

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NORMA-Aktie legt deutlich zu

Die NORMA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,24 Prozent auf 17,88 Euro.

/rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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