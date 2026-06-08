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Novo Nordisk-Aktie gibt ab: JPMorgan behält Neutral-Rating bei

09.06.26 09:27 Uhr
Novo Nordisk-Aktie verliert: JPMorgan bleibt neutral - Chance oder Risiko? | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen.

Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo Nordisk-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen.

In Kopenhagen gibt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 1,23 Prozent auf 268,65 DKK ab.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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