DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,6%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.846 +0,3%Euro1,1553 +0,1%Öl93,21 -1,0%Gold4.344 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus
Top News
VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street? VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street?
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Novo Nordisk-Aktie: JPMorgan behält Neutral-Rating bei

09.06.26 08:14 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: JPMorgan bleibt neutral - Chance oder Risiko? | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen.

Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo Nordisk-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Novo Nordisk UnderperformBernstein Research
06.05.2026Novo Nordisk UnderperformBernstein Research
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen