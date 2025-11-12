DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Analystenstimme

PVA TePla-Aktie: Jefferies senkt Kursziel und Bewertung

12.11.25 19:49 Uhr
Analysten ziehen die Bremse: Jefferies kappt Kursziel für PVA-TePla drastisch! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
21,30 EUR -2,36 EUR -9,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
