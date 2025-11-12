PVA TePla-Aktie: Jefferies senkt Kursziel und Bewertung
Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt.
Werte in diesem Artikel
Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:16
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|27.10.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
