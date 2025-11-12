Analystenstimme

Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt.

Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern PVA TePla auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich.

