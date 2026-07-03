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Analystenstimme

RBC überrascht mit deutlicher Hochstufung für GEA - Aktie steigt

RBC überrascht mit deutlicher Hochstufung für GEA - Aktie steigt

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA deutlich angehoben und die Aktie auf "Outperform" hochgestuft. Besonders das Segment Pure Flow Processing sorgt laut Analysten für neues Wachstumspotenzial.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse.

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Die GEA-Aktie steigt auf Tradegate zeitweise 2,59 Prozent auf 63,40 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: GEA, GEA

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