Redcare Pharmacy-Aktie zieht an: Warburg sieht deutliches Kurspotenzial
Die Aktien von Redcare Pharmacy könnten am Dienstag nach einer Empfehlung durch Warburg Research abermals die Charthürde bei 70 Euro testen.
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Ihr Kurs stieg im Vergleich zum XETRA-Schluss zuletzt um 3,08 Prozent auf 70,35 Euro.
Seit den Jahrestiefs im März hat sich der Kurs der Aktien der Online-Apotheke mittlerweile mehr als verdoppelt; die Kursturbulenzen vom März wegen schwacher Jahreszahlen und enttäuschender Geschäftsziele sind mittlerweile ausgestanden. Allerdings tritt der Kurs nun schon seit Mitte Juni unter dem Strich etwas unter 70 Euro eher auf der Stelle. In diesem Bereich liegen auch zwei markante Hochs vom Jahresanfang.
Yannik Siering von Warburg Research traut den Aktien von Redcare noch einiges zu. Er errechnet ein Kursziel von 115 Euro und nahm daher die Bewertung mit "Buy" auf. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial des Unternehmens, so er Experte. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2029 für möglich, während der Aktienkurs eine dauerhafte Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen.
/mis/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Redcare Pharmacy
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
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