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Analystenstimme

RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie unnd hält an seinen Kursziel fest

RENK-Aktie hebt ab: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie unnd hält an seinen Kursziel fest

Die RENK-Aktie legt am Mittwochmorgen zu. JPMorgan-Analyst David Perry bestätigt sein Kursziel von 75 Euro und sorgt zugleich für neue Übernahmefantasie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
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Die Aktien von RENK sind am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im trägen Marktumfeld stark gefragt. Die Papiere des Spezialisten für Antriebstechnik in der Rüstungsindustrie kletterten mit 51,20 Euro um 2,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

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JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte.

Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das zuletzt im Oktober 2025 bezahlt worden war.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: RENK Group AG

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08:01 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK

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