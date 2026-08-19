RENK-Aktie kann Gewinne nicht halten: JPMorgan entfacht Übernahmefantasie

KI-Nachrichtenüberblick

• Die RENK-Aktien zeigten im träge Marktumfeld zeitweise starke Nachfrage, gaben jedoch bis zum Ende 0,29 Prozent auf 49,84 Euro nach.

• JPMorgan-Analyst David Perry deutete Übernahmefantasie bei RENK an, sieht das Unternehmen als attraktives Ziel für Branchenkollegen.