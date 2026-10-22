RENK-Aktie unter Druck: Doppelschlag aus Prognosesenkung und Kurszielkürzung

Analystenstimme

22.10.26 11:58 Uhr

Beim Augsburger Rüstungsspezialisten stehen strategische Veränderungen und neue Analysteneinschätzungen im Mittelpunkt.

Der Rüstungsspezialist RENK verkauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Damit kommt der Konzern seinem Ziel näher, das Geschäft stärker auf Verteidigungslösungen auszurichten. Gleichzeitig hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die RENK-Aktie von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Während RENK sein Portfolio neu ausrichtet, rechnet JPMorgan mit einem langsameren Hochlaufen deutscher Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte des Unternehmens. Auch die neue Jahresprognose fällt niedriger aus.

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RENK verkauft Gleitlagergeschäft an Miba

Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis für die Sparte bewegt sich nach Angaben von RENK im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich. Das im MDAX notierte Unternehmen machte keine weiteren Angaben zur Höhe der Transaktion. Das Gleitlagergeschäft ist am Standort Hannover angesiedelt und wird seit Oktober 2025 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen RENK Bearings GmbH geführt.

Das zivile Geschäft der Division Marine & Industry bleibt von der Transaktion unberührt. Es sei produktionsseitig eng mit dem Defense-Bereich verzahnt und biete zugleich attraktive Wachstumsperspektiven in den Bereichen Stromerzeugung und Infrastruktur, teilte RENK mit.

RENK will den Anteil des Defense-Geschäfts am Gesamtumsatz bis 2030 auf rund 90 Prozent steigern. Der Verkauf des Geschäfts Slide Bearings soll dazu beitragen, Kapital und Kapazitäten gezielter auf die Wachstumsmärkte für Verteidigungslösungen zu Land und auf See auszurichten.

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„Mit dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts setzen wir unsere Sektorenstrategie wie angekündigt um, indem wir unseren strategischen Fokus noch konsequenter auf das Defense-Geschäft ausrichten“, sagte RENK-CEO Alexander Sagel. Mit Miba habe das Unternehmen zudem den passenden Partner gefunden, um das technologisch starke Gleitlagergeschäft weiterzuentwickeln. Die Miba Bearing Group ist auf Gleitlagertechnologien für industrielle Anwendungen und Motoren spezialisiert.

RENK senkt Jahresprognose

Da die zu verkaufende Sparte ab dem vierten Quartal nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, weist RENK Slide Bearings künftig als nicht fortgeführten Geschäftsbereich aus. Die Jahresprognose bezieht sich damit nur noch auf die fortgeführten Geschäftsbereiche Vehicle Mobility Solutions (VMS) und Marine & Industry (M&I).

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet RENK nun mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 240 bis 255 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro und beim bereinigten EBIT einen Wert im oberen Bereich der Spanne von 255 bis 285 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

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JPMorgan senkt Kursziel für RENK-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die RENK-Aktie von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht Analyst David H. Perry davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis besser abschneiden wird als bislang erwartet.

Dennoch senkte Perry seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2027 bis 2030. Als Gründe nannte er ein etwas langsameres Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trübere Aussichten für die Industriegeschäfte von RENK.

RENK-Aktie unter Druck

An der Börse sorgte die Nachricht vom Verkauf zunächst nicht für Rückenwind. Die RENK-Aktie verlor am Donnerstag im frühen XETRA-Handel zeitweise bis zu drei Prozent. Zuletzt lag das Minus bei 1,34 Prozent, der Kurs betrug 36,78 Euro. Börsianer sehen in der angepassten Jahresprognose eine leichte Senkung der operativen Gewinnerwartungen.

Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er lobt das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem aktuellen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance.

Die Aktie steht nach ihrem bis Herbst 2025 anhaltenden Höhenflug unter Druck. Vom Rekordhoch von etwas mehr als 90 Euro fiel der Kurs im Zuge der allgemeinen Schwäche von Rüstungsaktien zeitweise auf rund 34 Euro zurück.

RENK wurde im Februar 2024 vom Finanzinvestor Triton zu 15 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Triton hatte das Unternehmen 2020 von Volkswagen übernommen und 2021 vollständig von der Börse genommen. RENK wird aktuell mit rund 3,7 Milliarden Euro bewertet. Größter Anteilseigner ist mit rund zehn Prozent der Rüstungskonzern KNDS, der unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 herstellt.

dpa-AFX und Dow Jones