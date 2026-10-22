RENK-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Kursziel – Konzern verkauft Gleitlagergeschäft

Analystenstimme

22.10.26 08:45 Uhr

Beim Augsburger Rüstungsspezialisten stehen strategische Veränderungen und neue Analysteneinschätzungen im Mittelpunkt.

Der Rüstungsspezialist RENK verkauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Damit kommt der Konzern seinem Ziel näher, das Geschäft stärker auf Verteidigungslösungen auszurichten. Gleichzeitig hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die RENK-Aktie von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Während RENK sein Portfolio neu ausrichtet, rechnet JPMorgan mit einem langsameren Hochlaufen deutscher Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte des Unternehmens. Auch die neue Jahresprognose fällt etwas niedriger aus.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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