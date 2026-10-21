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Analystenstimme

RENK-Aktie: Warum JPMorgan jetzt die Erwartungen zurückschraubt

RENK-Aktie: Warum JPMorgan jetzt die Erwartungen zurückschraubt

JPMorgan hat seine Einschätzung zu RENK überarbeitet. Trotz einer positiven Erwartung für eine wichtige Ergebniskennzahl sieht die US-Bank mehrere Entwicklungen kritisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
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Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht.

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
14:31 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.

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