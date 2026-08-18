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Analystenstimme

RWE-Aktie dennoch mit Verlusten: JPMorgan sieht Potenzial

RWE-Aktie dennoch mit Verlusten: JPMorgan sieht Potenzial

JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten.

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Die RWE-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 57,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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08:01 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 RWE Buy UBS AG
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Overweight Barclays Capital

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