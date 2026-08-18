RWE-Aktie dennoch mit Verlusten: JPMorgan sieht Potenzial
JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
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Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten.
Die RWE-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 57,80 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital