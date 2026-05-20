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RWE-Aktien schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen

21.05.26 08:26 Uhr
37 Prozent Plus reichen nicht mehr: Analyst warnt bei der RWE-Aktie | finanzen.net

Nach einer starken Kursrally gerät die RWE-Aktie unter Druck. Ein Analyst von Exane BNP Paribas hält die Papiere inzwischen für fair bewertet,

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RWE AG St.
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Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um ein Prozent unter ihren XETRA-Schluss auf 56 Euro.

Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.

Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.

Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Energien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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