RWE-Aktien schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen
Nach einer starken Kursrally gerät die RWE-Aktie unter Druck. Ein Analyst von Exane BNP Paribas hält die Papiere inzwischen für fair bewertet,
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Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um ein Prozent unter ihren XETRA-Schluss auf 56 Euro.
Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.
Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.
Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Energien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten.
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